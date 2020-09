Frana nel comune di Sacco, carabinieri della forestale evacuano un'abitazione

Sulla Sp11 frana la montagna, tra i comuni di Sacco e Piaggine. Un'abitazione è stata evacuata. La causa è il forte maltempo che si è abbattutto oggi pomeriggio su tutta la provincia di Salerno.

Il fatto

Ad intervenire sul posto i carabinieri forestali della stazione di Valle dell’Angelo. L'aiuto dei militari ha scongiurato danni ben peggiori, con diverse persone salvate prima che la frana si abbattesse sul resto del costone. La situazione è monitorata da forze dell’ordine e autorità comunali e provinciali, mentre la strada resta chiusa al traffico. Pietre, detriti vari e una colata di fango si sono riversati dalla montagna sul manto stradale, causando notevoli disagi anche alle auto in transito. Non si sono registrati feriti, per fortuna