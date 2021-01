Pulizia straordinaria delle strade a Sala Abbagnano: scatta il divieto di sosta

Disagi in vista per gli abitanti del quartiere di Sala Abbagnano dove martedì prossimo, 12 gennaio, Salerno Pulita effettuerà una pulizia straordinaria delle strade. Grazie a quella che viene definitiva una “proficua collaborazione con il Comando della polizia municipale”, che garantirà il divieto di sosta e di fermata delle autovetture, sarà effettuato anche lo spazzamento meccanizzato.

Strade e orari

Le operazioni inizieranno alle ore 8 e termineranno entro le ore 13. Le strade interessate sono: viale degli Eucalipti, viale dei Pioppi, viale degli Olmi, viale delle Acacie, viale dei Tigli, viale delle Tamerici, viale del Bosco, viale delle Querce, viale degli Aranci, viale delle Rose, via Mattia Farina, via Federico della Monica (tratto compreso tra via Farina e via Passaro). Per i veicoli trovati in sosta vietata, che sarà opportunamente segnalata, è prevista la rimozione forzata.

L'appello

Salerno Pulita, per questa operazione di pulizia straordinaria, che “auspica possa essere replicata anche in altre zone della città, così come previsto dal contratto di servizio sottoscritto con il Comune”, impiegherà due delle cinque nuove spazzatrici in dotazione e 12 operatori ecologici che interverranno in ausilio nei punti non raggiungibili dai bracci meccanici, data anche la conformazione in pendenza del quartiere.

