Sala Abbagnano, al via la pulizia straordinaria delle strade: sopralluogo di Napoli e Caramanno

Questa mattina Salerno Pulita ha iniziato la pulizia straordinaria nel quartiere di Sala Abbagnano. Le operazioni sono iniziate alle 8 e termineranno entro le 13. Le strade interessate sono: viale degli Eucalipti, viale dei Pioppi, viale degli Olmi, viale delle Acacie, viale dei Tigli, viale delle Tamerici, viale del Bosco, viale delle Querce, viale degli Aranci, viale delle Rose, via Mattia Farina, via Federico della Monica (tratto compreso tra via Farina e via Passaro).

Il sopralluogo

Presenti sul posto il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno. In azione due delle cinque nuove spazzatrici in dotazione e 12 operatori ecologici che interverranno a supporto nei punti non raggiungibili dai bracci meccanici, data anche la conformazione in pendenza del quartiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery