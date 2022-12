Scambiati per ladri vengono aggrediti a Sala Consilina: due scafatesi in ospedale

Mistero a Sala Consilina, dove due 39enni originari di Scafati sono stati aggrediti in località “Santa Maria della Misericodia” da persone, sembra, a loro sconosciute.

Il caso

L’ipotesi più accreditata, almeno per il momento, è che i due siano stati scambiati per ladri. Entrambi sono stati medicati dal personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a seguito delle contusioni riportate dopo l’aggressione. I due avrebbero riferito di trovarsi nel Vallo di Diano per motivi personali.