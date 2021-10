Dramma a Sala Consilina, anziano trovato morto in un tino: si indaga

Dramma, questa sera, a Sala Consilina, dove un anziano di 79 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Mezzacapo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto in un tino utilizzato per la produzione del vino, forse a causa di un malore o di un incidente.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dal tino, e i sanitari del 118 che l’hanno condotto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per gli accertamenti di rito. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.