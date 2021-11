Litigano per il parcheggio e poi lo investe: arrestato 42enne di Sala Consilina

E’ un 42enne domiciliato a Sala Consilina, l’uomo accusato di aver investito un’automobilista per futili motivi legati ad un parcheggio a Diamante in Calabria. Su di lui pende il reato di tentato omicidio aggravato: i carabinieri di Scalea, infatti, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Paola.

Il fatto

Giovedì scorso – secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – un 45enne, dopo aver pranzato con i familiari in un ristorante situato nella frazione di Cirella – sarebbe stato aggredito dal 42enne che, al termine della lite, sarebbe salito a bordo della sua vettura (Bmw X3) investendo la vittima, per poi darsi alla fuga. Il 45enne è tuttora ricoverato all’ospedale di Cosenza, dov’è ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Il 42enne di Sala Consilina, intanto, è stato rinchiuso nel carcere di Paola.