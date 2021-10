Perseguita l'ex moglie e la manda in ospedale: arrestato 58enne a Sala Consilina

Un 58enne di Sala Consilina, C.A le sue iniziali, è stato rinchiuso in carcere su disposizione del tribunale di Lagonegro. Il provvedimento, richiesto dalla Procura, è scaturito all'esito delle indagini condotte dai carabinieri a seguito delle denunce presentate dall'ex coniuge dell'arrestato, vittima dal 2010 di diversi episodi di violenza.

Le denunce

La donna ha raccontato di una serie di aggressioni avvenute all'interno delle mura domestiche, quando ancora conviveva con l'ex marito, e poi continuate, dopo il termine della relazione, quando il comportamento dell'uomo è divenuto ancora più aggressivo. Nell'ultimo episodio, accaduto lo scorso 7 ottobre, il 58enne ha aspettato la donna sotto casa e, dopo aver danneggiato il vetro della macchina, ha ripetutamente colpito la vittima in diverse parti del corpo procurando il suo ricovero in ospedale. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso in carcere.