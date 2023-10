Maltrattava compagna e figlio da anni: uomo finisce in carcere

Un 35enne di Sala Consilina è stato arrestato perché accusato di maltrattamenti in famiglia. E, in particolare, nei confronti della compagna e del figlio. Da anni la donna e il giovane – secondo la Procura – avrebbero subito vessazioni e violenze. Gli agenti della Polstrada di Sala Consilina hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa proprio dalla procura salernitana. Ora l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.