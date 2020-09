Vallo di Diano, ritrovate tre automobili rubate: è caccia ai ladri

Tre automobili, rubate nei giorni scorsi, sono state ritrovate questa mattina nel Vallo di Diano. Si tratta di una Fiat Punto (vecchio modello) di colore blu e di una Fiat Marea di colore rosso che, la scorsa notte, sono state rivenute in via Barca a Sala Consilina. La prima era stata portata via un mese fa da un’abitazione in località Fonti, mentre la seconda era parcheggiata davanti ad una casa ubicata in via Santa Maria della Misericordia.

L’altro caso

Questa mattina, invece, una terza vettura è stata trovata abbandonata, a poche ore dal furto, in una strada secondaria ad Atena Lucana. Qualcuno l’aveva rubata mentre era in sosta in un capannone. A segnalarne la presenza è stato un passante. Sui ritrovamenti di tutti e tre i veicoli indagano i carabinieri, coadiuvati dagli agenti delle Polizie Municipali dei rispettivi comuni. E' caccia ai ladri.