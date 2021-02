Sala Consilina, auto rischia di travolgere una piccola alunna: l'appello dei consiglieri

La bambina non ha subito ferite gravi, in quanto solo sfiorata dalla vettura in corsa, ma solo tanto spavento. Ecco l'appello per la sicurezza dei pedoni

Brutto incidente, ieri, a Sala Consilina. Per cause da accertare, un’auto ha rischiato di travolgere all’esterno della scuola elementare “Camera” una bimba. Per fortuna, la bambina non ha subito ferite gravi, in quanto solo sfiorata dalla vettura in corsa, ma solo tanto spavento.

L'appello

Intanto, gruppo consiliare “Salesì” chiede all'amministrazione maggiori controlli all’uscita delle scuole. I consiglieri comunali del gruppo SaleSi, Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino, vista la situazione di grave pericolosità venutasi a creare lungo Via G. Matteotti, nel tratto di strada che, ad oggi, vede buona parte del marciapiede utilizzato dai pedoni interdetto al transito a causa della presenza dal ponteggio installato per i lavori di riconsolidamento all’edificio che ospita la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Camera”, chiede al Comune di prendere urgenti provvedimenti a garanzia della sicurezza dei pedoni. Inoltre, il gruppo di consiglieri propone di interdire completamente il traffico veicolare nel tratto di via G. Matteotti che va dall’imbocco di Corso D. De Petrinis fino al bivio con Via G. Garibaldi - palazzo Castiglione (soluzione già adottata il giovedì per il mercato settimanale), nelle ore di ingresso e uscita delle scuole, per entrambi i turni.