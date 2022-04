Dimentica la figlia di tre mesi in auto per 40 minuti: denunciato papà a Sala Consilina

Dimentica la figlia in auto e viene denunciato. E’ quanto accaduto, a Sala Consilina, dove un 33enne del posto è accusato di aver lasciato senza custodia la figlia di soli 3 mesi nell’abitacolo della propria vettura per circa 40 minuti.

La denuncia

I carabinieri, di conseguenza, hanno denunciato il giovane per aver violato l’articolo 591 del Codice Penale che recita: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.