Vendeva farmaci senza prescrizione medica: chiusa parafarmacia a Sala Consilina

Blitz dei carabinieri del Nas di Salerno hanno denunciato un farmacista di Sala Consilina per esercizio abusivo dell’attività di farmacia. Nel corso di un controllo, infatti, hanno scoperto che deteneva e dispensava medicinali per cui vige l’obbligo della prescrizione medica così come previsto dalla legge.

Il provvedimento

A firmare l’ordinanza è stato il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone: “Considerato – si legge nel provvedimento - che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, l’apertura abusiva di una farmacia, ovvero l’assunzione dell’esercizio dell’attività di farmacia in assenza della prescritta autorizzazione, costituisce un’obiettiva situazione di pericolo per la salute pubblica derivante dall’illegittima erogazione di farmaci da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione” e “ritenuto che, sulla scorta degli accertamenti eseguiti dal C.C. perla Tutela della Salute – N.A.S. di Salerno ricorrono i presupposti per la chiusura della farmacia ovvero dell’attività di farmacia esercitata” il primo cittadino (in quanto autorità sanitaria competente) ha ordinato al titolare della parafarmacia “l’immediata cessazione dell’esercizio dell’attività di farmacia esercitata presso la sede della parafarmacia”.Poi l’avvertimento: “In caso di mancata osservazione degli ordini sopra disposti, si procederà, si legge ancora nell’ordinanza, alla chiusura coattiva dell’esercizio mediante l’apposizione dei sigilli, senza pregiudizio per l’azione legale e per l’applicazione delle eventuali altre sanzioni previste dalla legge”. Il titolare della parafarmacia, com’è previsto sempre dalla normativa, può presentare ricorso e fornire tutti i chiarimenti del caso.