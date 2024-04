Vallo di Diano, la riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica: "Situazione non allarmante"

"Al momento nel territorio del Vallo di Diano la situazione sicurezza non è allarmante. Non si riscontrano segnali concreti di episodi di criminalità organizzata". Lo ha detto il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, a margine di una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica svoltasi oggi a Sala Consilina. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale Oriol De Luca, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Filippo Melchiorre ed i sindaci dei comprensori del Vallo di Diano e del Tanagro. I sindaci valdianesi, dal canto loro, hanno chiesto un sensibile rafforzamento di organico delle Forze dell'Ordine al fine di presidiare al meglio i territori dei 19 comuni a sud di Salerno. I primi cittadini hanno anche posto l'accento sulla necessità dell'istituzione di un Commissariato di Polizia. In tale caso il Questore di Salerno ha fatto sapere che "la richiesta è già al vaglio del Dipartimento della pubblica sicurezza".