Il Vallo di Diano si mobilita: "Riapriamo il tribunale di Sala Consilina"

Il Vallo di Diano si mobilita per la riapertura del tribunale di Sala Consilina soppresso da dieci anni dal Governo Monti. Finora, con gli esecutivi che si sono succeduti, nulla è cambiato. Ora però con il Governo Meloni, come anticipato dal ministro Carlo Nordio e confermato dalla deputata Imma Vietri, qualcosa potrebbe cambiare con l’obiettivo di arrivare alla riapertura dei tribunali che sono stati chiusi in precedenza, come quello di Sala Consilina.

La battaglia

Il Consiglio comunale di Sala Consilina si è riunito in sessione straordinaria in adunanza aperta con unico ordine del giorno: "Revisione geografia giudiziaria: voti al Ministero della Giustizia per la riapertura del tribunale di Sala Consilina". Al termine dell'assise consiliare è stato deliberato all'unanimità di chiedere un'audizione alle commissioni Giustizia di Camera e Senato presentando un documento articolato contenente le motivazioni alla base della richiesta di riapertura del presidio di giustizia salese. Al Consiglio comunale straordinario hanno preso parte, tra gli altri, rappresentanti di associazioni socio-culturali, avvocati e rappresentanti istituzionali tra cui diversi sindaci del Vallo di Diano, i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, ed il senatore Francesco Castiello. Il tribunale di Sala Consilina è stato soppresso a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2012 che ha accorpato gli uffici giudiziari salesi a quelli del tribunale di Lagonegro, in provincia di Potenza. Una decisione che ha avuto la conseguenza che il Vallo di Diano è risultato l'unico territorio in Italia ad avere la sede del tribunale in un'altra regione. Dopo il Consiglio comunale straordinario, è in programma per la prossima settimana una riunione della Comunità Montana Vallo di Diano nel corso della quale sarà sottoscritto un documento programmatico da parte dei 15 sindaci valdianesi con cui si chiederà ufficialmente la riapertura del tribunale.