I Carabinieri di Sala Consilina, supportati dal Nucleo Cinofili di Sarno, hanno effettuato controlli mirati alla lotta contro lo spaccio e l'uso di droghe tra i giovani presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Gerolamo Gatta" e l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Marco Tullio Cicerone", in collaborazione con i dirigenti scolastici. Queste operazioni, che hanno visto l'impiego di cani addestrati nella ricerca di sostanze illegali, hanno portato al ritrovamento di un contenitore di plastica nascosto in un corridoio dell'istituto tecnico, al cui interno era presente una piccola quantità di hashish, successivamente sequestrata. Analoghi sforzi presso l'istituto superiore hanno portato alla scoperta di una studentessa minorenne che cercava di liberarsi di hashish nascosto in un pacchetto di sigarette, che è stato anch'esso sequestrato. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura di Salerno come consumatrice di droghe. Questi interventi antidroga continueranno nei giorni a venire, con un'intensificazione dei controlli nelle aree frequentate principalmente da giovani.