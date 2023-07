Terrore a Sala Consilina, donna azzannata da tre cani in strada

Si è temuto il peggio, ieri, a Sala Consilina, dove tre cani di grossa taglia hanno azzannato una donna mentre passeggiava in località Trinità. A soccorrerla alcuni passanti che l’hanno tratta in salvo ed allertato i sanitari del 118.

La denuncia

Per la donna varie ferite in diverse parti del corpo. Su quanto accaduto è stata sporta formale denuncia ai carabinieri, che ora indagano per risalire all’eventuale proprietario dei cani.