Esplosione in una concessionaria di Sala Consilina, il sospetto di una bomba

Un'esplosione registrata nella notte, tra sabato e domenica, presso una concessionaria di Sala Consilina, è al centro di un'indagine dei carabinieri. Intorno all’una e quindici i residenti della frazione Trinità, hanno avvertito il forte boato.

Le indagini

Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Sala Consilina, con le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo. Non si esclude alcuna ipotesi, così come quella del racket e delle estorsioni, così come l'azione solitaria di qualche vandalo. Sono stati già sentiti i titolari della struttura. Non è escluso anche che l'esplosione sia legata a problemi legati all'impianto elettrico. I danni non sono stati eccessivi, alcune vetture hanno subito danneggiamenti, così come una parte della struttura. Da capire, in primis, se l'esplosione sia avvenuta all'interno del piazzale o all'esterno. Le forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte e la mattina di ieri per raccogliere testimonianze e immagini provenienti da telecamere di sorveglianza.