La Guardia di Finanza sequestra 16.500 litri di gasolio: donati ai Vigili del Fuoco

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha donato ai Vigili del Fuoco 16.500 litri di gasolio, che erano stati sequestrati nei giorni precedenti. Il provvedimento di confisca dell’ingente quantitativo di combustibile, emesso dall’Autorità Giudiziaria, era scattato a seguito di un controllo “su strada”, eseguito dai Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina per contrastare le frodi nel commercio di prodotti energetici, a carico di una cisterna che viaggiava senza documenti accompagnatori.

L'iniziativa

Le Fiamme Gialle - si legge in una nota - "hanno così voluto dare un concreto segnale di vicinanza ai “Caschi Rossi” del Comando Provinciale di Salerno, che ugualmente prestano il proprio servizio nell’interesse del Paese e a tutela della collettività, proponendo la devoluzione del carburante di contrabbando proprio a favo-re dei pompieri". La richiesta è stata prontamente accolta dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha quindi disposto il dissequestro e la cessione a titolo gratuito del gasolio, che potrà essere in questo modo impiegato per i mezzi operativi e di soccorso del “115”.