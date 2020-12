E' morto "Nonno Andrea" di Casa Surace: i funerali a Sala Consilina

Dolore a Sala Consilina per la scomparsa di Andrea Lasala, 87 anni, conosciuto da tutti come “Nonno Andrea” di Casa Surace, factory e casa di produzione seguita da 4 milioni di utenti.

Il ricordo

L’annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook: “Oggi ci ha lasciati nonno Andrea”, si legge a corredo della foto che ritrae Nonno Andrea: “‌Quando ci chiedevano "me è veramente vostro nonno?" La risposta era sempre la stessa "All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno", e oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l'ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto”.

I funerali

L’ultimo saluto a Nonno Andrea ci sarà sabato 2 gennaio, alle ore 10, all’interno della chiesa della Santissima Annunziata a Sala Consilina.