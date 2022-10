Sala Consilina, il nuovo arcivescovo è Monsignor Luigi Roberto Cona

Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Sala Consilina il Reverendo Monsignore Luigi Roberto Cona, finora Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Contestualmente, è stato scelto anche come nuovo Nunzio Apostolico in El Salvador.

La biografia

Monsignor Luigi Roberto Cona è nato a Niscemi (Caltanissetta) il 10 novembre 1965. È stato ordinato sacerdote il 20 aprile 1990, incardinandosi nella Diocesi di Piazza Armerina. Si è laureato in Teologia Dogmatica. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Nunziature Apostoliche in Panamá, Portogallo, Camerun, Marocco, Giordania, Turchia, nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e nella Rappresentanza Pontificia in Italia.È stato nominato Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il 24 ottobre 2019. Lingue conosciute: francese, inglese, portoghese e spagnolo.