Litiga col figlio e lo prende a pugni: uomo bloccato a Sala Consilina

Nuovo episodio di violenze in famiglia. Nella serata di ieri si è verificata una lite accesa tra padre e figlio in un appartamento a Sala Consilina: un padre, in preda all’ira, ha colpito il figlio a pugni facendolo finire a terra. Le grida hanno allertato i vicini di casa, impauriti per la colluttazione in corso.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno bloccato il padre e posto sotto sequestro le armi da caccia in suo possesso. Il figlio, invece, è stato condotto all’ospedale di Polla per le medicazioni del caso. Ha racconto tutto ai militari dell’Arma e sarebbe pronto a sporgere denuncia contro il genitore.