Lavora alle Poste ma finge malattia per gestire un bar, nei guai salernitano

E’ originario di Sala Consilina il dipendente di Poste italiane finito ai domiciliari - secondo Ondanews - nell’ambito dell’operazione “Ricette facili” condotta dai carabinieri di Verbania. Con lui anche un medico, accusato perchè avrebbe rilasciato e utilizzato certificazioni mediche false che attestavano la malattia per giustificare l’assenza dal lavoro.

I fatti

Il dipendente sarebbe stato in malattia per quasi due anni ma - per l'accusa - avrebbe gestito un bar intestato a suo figlio in Piemonte. La procura contesta anche l'accusa di corruzione, in quanto - sempre secondo ipotesi - il medico avrebbe ottenuto utilità in cambio del rilascio dei certificati. Il dipendente di Poste è indagato anche per truffa aggravata, avendo ingiustamente percepito la retribuzione durante il periodo di falsa malattia. L’indagine era partita dopo il ritrovamento a casa dell’uomo di Sala Consilina di corrispondenza non distribuita e di segnalazioni sulla gesitone di un bar, durante l'orario di lavoro.