Sente rumori nei pressi di casa, prende pistola e spara: denunciato

Aveva sentito un rumore nei pressi di casa sua e pensando a dei ladri, ha esploso un colpo da un'arma, che deteneva regolarmente. Probabilmente per spaventare quelli che pensava fossero ladri. E' stato denunciato a piede libero.

L'episodio

Il fatto è accaduto a Sala Consilina. Chi era nei pressi dell'abitazione dell'uomo è fuggito via. Sul posto sono poi giunti i carabinieri che, ascoltata la versione dell'uomo, lo hanno identificato e denunciato per il reato di spari in luogo pubblico.