Perde l'equilibrio e cade nel vuoto a Sala Consilina: 60enne trasportato in ospedale

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, a Padula, dove un uomo di 60 anni è precipitato da una rampa sotto ad un’impalcatura. Secondo una prima ricostruzione, pare che stesse effettuando dei lavori quando, accidentalmente, avrebbe perso l’equilibrio cadendo al suolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dov’è stato preso in cura dai medici. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i carabinieri.