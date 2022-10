In preda all'ira lancia bombola di gas dal balcone: denunciato straniero a Sala Consilina

Momenti di tensione, domenica scorsa, a Sala Consilina, dov’è andata in scena una violenta lite all’interno di un’abitazione del centro storico. Secondo quanto ricostruito, un uomo di nazionalità rumena, al culmine di un’accesa lite con la compagna, ha lanciato una bombola di gas dal balcone. Per fortuna, in quel momento, non vi erano pedoni lungo la strada.

L'intervento

Sul posto sono giunti i carabinieri, che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a placare l’uomo evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Lo straniero, al termine degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.