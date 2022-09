Minaccia di far esplodere la casa mentre litiga con la compagna: denunciato uomo a Sala

Si è temuto il peggio a Sala Consilina dove una lite di coppia stava per trasformarsi in tragedia. Nel corso di una violenta discussione con la sua compagna, infatti, un uomo residente nel centro di Sala Consilina ha minacciato di far saltare in aria la casa dopo aver aperto una bombola del gas.

La denuncia

Ad accorgersi di ciò che stava accadendo sono stati i vicini di casa, allertati dal forte odore di gas. E così sul posto sono giunti i carabinieri che hanno evitato il peggio e sporto denuncia contro l’uomo.