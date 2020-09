Dramma a Sala Consilina, uomo trovato in una pozza di sangue: si indaga

Dramma, questa mattina, in via Mezzacapo a Sala Consilina, dove un uomo è stato trovato in una pozza di sangue all’interno della cucina della sua abitazione.

I soccorsi

Di lui si erano perse le tracce da alcuni giorni. E, per questo, oggi sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno scavalcato il balcone e dopo aver rotto un vetro sono riusciti ad accedere alla casa. Sul posto sono arrivanti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. L’uomo potrebbe essere stato vittima di un incidente domestico.