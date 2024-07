Sanità, assistenza in aree disagiate: il Cilento sperimenta "Botteghe di Comunità"

Dal Cilento arriva un modello sperimentale che punta a portare i servizi sanitari e socio sanitari nelle aree più disagiate che ne sono sprovviste. Sono 29 le amministrazioni locali coinvolte dall'Asl di Salerno nel framework assistenziale sperimentale denominato "Botteghe di Comunità" che ha lo scopo di offrire alla popolazione cilentana percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che, integrandosi, possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato.

Un progetto che incide direttamente sulla qualità della vita di popolazioni per le quali accedere ad un semplice servizio sanitario significa doversi spostare di molti chilometri, con disagi e spese, spiegano i promotori. Sono circa 35mila le persone interessate a questa nuova sperimentazione di servizi sul territorio. Il modello prevede la realizzazione di uno spazio, messo a disposizione da ognuno dei 29 Comuni, che funzionerà da "spoke" multispecialistico della Casa della Comunità, dell'ospedale di Comunità e dei due distretti competenti. Alla tecnologia è poi deputato il ruolo fondamentale per la condivisione delle informazioni tra professionisti, in maniera tale da avere in comune il pregresso e la storia clinica del paziente, per un corretto orientamento all'interno del percorso di assistenza e cura, a favore anche di una migliore aderenza alle terapie e un maggior coinvolgimento attivo della persona nel suo percorso di cura. La proposta parte dai Sindaci del territorio e dalla Asl per combattere lo spopolamento, aumentare il grado di equità del sistema sociosanitario e contrastare le fragilità sociali. La Asl ha inoltre da poco siglato una convenzione direttamente con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.