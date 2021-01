Saldi 2021, nonostante il freddo i salernitani non rinunciano agli acquisti

Nonostante il freddo di queste ore, in tanti sono usciti di casa oggi pomeriggio per recarsi lungo le strade dello shopping, in pieno centro a Salerno.

Folla sul Corso

Particolarmente affollato Corso Vittorio Emanuele, dove - come mostrano le foto di Antonio Capuano - molti salernitani, muniti di mascherine, sciarpe e guanti hanno iniziato a fare acquisti approfittando dei saldi di stagione. In qualche caso si è addirittura registrata la fila davanti ai negozi: è il caso, ad esempio, di Bershka e Foot Loker. Durante la settimana, invece, si era registrata una bassa affluenza di presenze.

