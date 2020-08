Cilento, neomamma partorisce in auto mentre si reca in ospedale

Tanta curiosità, questa mattina, a Salento dove un neonato è venuto alla luce in strada.

Il fatto

Dopo avvertito i primi sintomi da parto, i genitori – riporta Infocilento – sono saliti a bordo della loro auto per recarsi urgentemente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Soltanto che, nei pressi dell'uscita di Pattano, lungo la Cilentana, il piccolo (o piccola, non si conosce il sesso) è nato all’interno della vettura, grazie al tempestivo intervento sul posto dei sanitari del 118, che hanno assistito la madre davanti agli occhi increduli del neo papà. Entrambi (mamma e figlio) sono stati, successivamente, condotti al nosocomio vallese per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni di salute, comunque, sono buone.