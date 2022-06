"Sono felice perché la Salernitana si è salvata”: steward aggredito da dirigente del Cagliari

Un altro episodio di violenza ai danni di un tifoso della Salernitana. Dopo il bambino di 12 anni minacciato a Cava de’ Tirreni perché indossava una maglia dei granata, un nuovo caso arriva da Venezia, dove uno steward di 44 anni, originario della Basilicata ed in servizio presso lo stadio “Penzo”, è stato colpito da un pugno – domenica 22 maggio (il giorno di Venezia-Cagliari) – per aver manifestato la sua felicità in occasione della salvezza della Salernitana.

Il fatto

“Sono felice perché la Salernitana si è salvata”. Il suo commento – riporta La Città – sarebbe stato udito da uno dei dirigenti della squadra del Cagliari che, dopo averlo intimidito, gli avrebbe sferrato un cazzotto provocandogli un trauma al labbro inferiore e al primo incisivo superiore, come diagnosticato successivamente dai medici del pronto soccorso di Matera dove, il giorno dopo la partita, si è recato per farsi refertare. Il 24enne ha sporto denuncia in Questura a Potenza. Le ipotesi di reato sono violenza privata, minaccia e lesioni volontarie aggravate. A fare chiarezza sull’accaduto potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti sul lungo dell’aggressione.