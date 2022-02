Salernitana-Bologna: disposto il piano traffico per la tutela dell'ordine pubblico

Disposto il piano traffico per il 26 febbraio, in occasione della partita tra la Salernitana Calcio 1919 e il Bologna, all'Arechi. Come richiesto dalla Questura, per ragioni di sicurezza, dunque, dalle 7 di sabato e fino al deflusso dei tifosi, divieto di sosta e di fermata presso il sottopasso di fronte al San Leonardo, piazzale Bottiglieri, via Degli Uffici Finanziari, via Dei Carrari, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, viale Giacumbi. Negli stessi posti, dalle 12.30, scatta il divieto di circolazione per i veicoli, fatta eccezione per quelli dei residenti.

Gli altri divieti

Divieto di transito pedonale, sempre dalle 12.30, inoltre, presso il sottopasso di fronte all'ospedale San Leonardo, il sovrappasso di via dei Carrari e via Fangarielli, all'angolo di via Degli Uffici Finanziari, in direzione stadio. Divieto di transito, dalle 12.30, infine, in via Clark, all'altezza della rotatoria del Novotel.