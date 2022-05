Salernitana-Cagliari: scattano i divieti di sosta, di circolazione e di transito pedonale

Scattano divieti di sosta e di circolazione, l'8 maggio, in occasione della partita Salernitana-Cagliari. Il direttore del settore Mobilità del Comune di Salerno, l'ingegner Luigi Mastrandrea, dopo aver letto la nota della Questura, per motivi di ordine pubblico ha disposto alcuni provvedimenti. In particolare, dalle 7 dell'8 maggio fino al deflusso degli spettatori vigerà il divieto di sosta e di fermata, ad eccezione dei residenti, nel sottopasso di fronte all'ospedale, in piazzale Bottiglieri, nonchè in via Dei Carrari, via degli Uffici Finanziari incrocio via Allende, via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore, via Giacumbi e il parcheggio per la tifoseria ospite, nonchè antistante al The Space. Nelle stesse strade, dalle 15 scatta il divieto di circolazione.

Gli altri divieti

Inoltre, sempre dalle 15 e fino al deflusso degli spettatori, c'è anche il divieto di transito pedonale nel sottopasso di fronte al Ruggi, nel sovrappasso di via dei Carrari nonchè in via Fangarielli, all'angolo di via degli Uffici Finanziaria, direzione Arechi. Infine, dalle 19 e fino al deflusso degli spettatori, divieto di transito in via Clark, direzione periferia.