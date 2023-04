Convenzione per la gestione dello stadio "Arechi": c'è intesa tra Comune e Salernitana

Il testo della convenzione per l’uso dello stadio Arechi da parte della “U.S.Salernitana 1919” è stato definito in tutti i suoi particolari. “Le prese di posizione diffuse in questi ultimi giorni impongono formali smentite e definitivi e doverosi chiarimenti” dichiarano il sindaco Vincenzo Napoli e l’amministratore delegato della società granata Maurizio Milan. La sottoscrizione della convenzione è stata concordata per il giorno di lunedì 17 aprile.

L’accordo

“Il Comune e la Salernitana - si legge in una nota congiunta - con propri autorevoli rappresentanti hanno lavorato all’unisono alla stesura di un articolato che contemplasse le esigenze della Salernitana, nel rispetto della legittimità dell’atto. Nessuna trattativa si è resa necessaria. Non erano al tavolo parte e controparte. Tempi, modalità e tutti i dettagli sono stati bilateralmente condivisi senza alcuna fuga in avanti o ricerca di protagonismo”.