Covid nella Salernitana: un tesserato è risultato positivo ai controlli

Il club granata ha già attivato la profilassi. L'auspicio è che adesso non vi siano ulteriori contagiati. La Salernitana non ha ancora usufruito del jolly di una gara di rinvio ma potrebbe non essere necessario. La prossima partita di campionato è in programma l'1 maggio

Un tesserato della Salernitana è risultato positivo al Covid, al termine del giro di tamponi effettuati.

I dettagli

Il club granata ha già attivato la profilassi. L'auspicio è che adesso non vi siano ulteriori contagiati. La Salernitana non ha ancora usufruito del jolly di una gara di rinvio ma potrebbe non essere necessario. La prossima partita di campionato è in programma l'1 maggio. Il settore giovanile, nei giorni scorsi, era stato già pesantemente colpito. Adesso tutti i tesserati saranno nuovamente sottoposti ai tamponi molecolari per verificare la presenza di ulteriori positivi.

La nota della Salernitana

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Si comunica altresì che il tesserato, al rientro dai due giorni di riposo, non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo".