Festa per la Salernitana in Serie A, primi danni ai locali presi d'assalto dai giovani tifosi

Non solo folla e festeggiamenti per il ritorno della Salernitana in Serie A, ma anche scostumatezza e danni. Come denunciato dal gruppo "I figli delle chiancarelle" si stanno registrando, in queste ore, comportamenti violenti da parte di giovani, ai danni dei locali della città di Salerno.

I danni

I bar, in particolare, sono stati presi d’assalto in barba totalmente alle norme anti-Covid: rotti sedie e tavoli, lanciate per aria degustazioni e bibite. Un’altra immagine della festa granata che non avremmo voluto vedere.

