Da Salerno a New York la gioia Granata: esultano il sindaco, il vescovo e il Governatore

Da Salerno a Pescara a New York tutti festeggiano per il grande ritorno della Salernitana in Serie A. Questa sera l'edificio del Comune di Salerno si colorerà di granata: un’illuminazione spettacolare dello storico Palazzo di Città per festeggiare la promozione.

I primi commenti

Felicissimo il sindaco Vincenzo Napoli: “Grazie Salernitana. Esultiamo per la conquista della Serie A. Complimenti alla società, a mister Castori, alla squadra ed a tutto lo staff per un’impresa storica. La Serie A è stata conquistata con pieno merito superando ogni difficoltà. Grazie ai tifosi, che pur non potendo frequentare lo stadio, hanno trasmesso alla Salernitana entusiasmo e passione inimitabili. Questa promozione, dedicata a tutti noi ed ai tifosi granata in Cielo, è una grande carica d’energia che accompagnerà la piena ripresa economica e sociale della nostra comunità. La Serie A porterà Salerno all’attenzione nazionale ed internazionale promuovendo le nostre bellezze ed attrazioni. Saremo pronti a cogliere questa opportunità. A cominciare dai lavori di adeguamento dello Stadio Arechi in gran parte già realizzati.Coloriamo di granata i nostri cuori. Viviamo la festa con gioia e responsabilità: il granata è il colore dei sogni che diventano realtà. Macte Animo ! Forza Salerno e Forza Salernitana".

Il governatore Vincenzo De Luca: "Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno. Va reso merito alla società, alla squadra, all'allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l'avventura vincente della squadra. Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande responsabilità. Facciamo in modo che questa giornata sia indimenticabile, anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio".

L'avvocato e candidato primo cittadino Michele Sarno: "Gioisco insieme a tutti i Salernitani per un traguardo sportivo che accomuna una intera città. E' l'ora di festeggiare ma sempre con prudenza e con attenzione: verrà il momento in cui toglieremo la mascherina e potremo gridare forte. Forza Salernitana".

L'arcivescovo Andrea Bellandi: "SalernitanA, che gioiA! Per la gente, per l’intera città e per tutto il Sud. E anche per me!"

A New York

Si festeggia anche oltre oceano. Il pizzaiolo salernitano Ciro Casella, subito dopo la vittoria a Pescara, ha acceso i fumogeni e insieme ad altri amici sventolato bandiere per far sentire la sua vicinanza al popolo granata.

Gallery