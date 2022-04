Salernitana Calcio 1919 – Fiorentina: il piano traffico per tutelare l'ordine pubblico

Disposto il piano traffico per la partita Salernitana Calcio 1919 – Fiorentina: letta la nota della Questura di Salerno, l'Ufficio di Gabinetto chiuderà alcune strade intorno allo stadio Arechi per il 24 aprile, in occasione dell’incontro di calcio. Tale decisione è legata a motivi di ordine pubblico.

Il dispositivo

Presso il sottopasso di fronte all'ospedale San Leonardo, il piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino), nonchè in Via Degli Uffici Finanziari incrocio Via Allende, Via Dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, nell'Area di parcheggio riservata alla tifoseria ospite e nell'Area di parcheggio antistante al complesso “The Space”, dalle ore 7 del 24 aprile e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti. Inoltre, dalle ore 10 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti. E dalle ore 10 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti presso il sottopasso di fronte all'ospedale di via San Leonardo, il sovrappasso Via dei Carrari e Via Fangarielli, angolo Via Degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi. Ancora, dalle ore 13.45 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori, all’altezza rotatoria Novotel è istituito il divieto di transito in Via Generale Clark direzione periferia.