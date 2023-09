Salernitana-Inter, via libera alle corse straordinarie della Metropolitana

Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione della partita di calcio Salernitana – Inter, in programma sabato 30 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Arechi” di Salerno. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare più treni sulla linea Salerno-Arechi, oltre il consueto orario di termine per un totale di circa 3mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

L'avviso

In totale saranno 6 le corse metropolitane in più (3 da Salerno in direzione Arechi e 3 in direzione opposta), con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e FS Security, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.