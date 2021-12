Salernitana-Juventus: ammenda di 9mila euro per i Granata, ecco perchè

Multe in occasioni della partita Salernitana-Juventus: il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi di ieri del campionato di calcio di Serie A, ha disposto una ammenda di 9mila euro alla squadra Granata.

Le ragioni

In particolare, 5mila per "avere suoi sostenitori, nel corso del pt, lanciato in campo oggetti di varia natura e 3mila a titolo di responsabilità oggettiva, per "avere ingiustificatamente ritardato di circa 4' l'inizio della partita". Tremila euro di multa, per lo stesso motivo, anche alla Juventus.