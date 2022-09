Lancia bottiglie e pietre contro i supporter del Lecce: arrestato tifoso della Salernitana

Momenti di tensione, ieri sera, allo stadio Arechi di Salerno, dove soltanto grazie ai servizi di controllo predisposti dal Questore si è impedito ad oltre mille tifosi del Lecce di entrare in contatto con la tifoseria locale, in occasione della partita Salernitana-Lecce.

L'intervento della Polizia

Proprio grazie alla dislocazione degli uomini nei punti ritenuti maggiormente sensibili soprattutto durante le fasi di afflusso allo stadio, i poliziotti sono intervenuti in via Generale Clark, all’altezza del Novotel, quando, intorno alle 20:15, alcuni veicoli di tifosi leccesi – che avevano abbandonato l’itinerario riservato alla tifoseria ospite – sono stati presi di mira con lancio di pietre e bottiglie da parte di un centinaio di tifosi salernitani. Il tempestivo intervento della Polizia ha portato all’arresto di un 31enne tifoso della Salernitana per il reato di danneggiamento aggravato: egli è stato giudicato con rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la rimessione in libertà. Il comportamento del tifoso è inoltre al vaglio per l’eventuale Daspo.