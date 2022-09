Salernitana-Lecce: sei corse in più per la Metropolitana

Sei corse totali in più sulla tratta Salerno - Arechi in occasione della partita Salernitana-Lecce, in programma domani (16 settembre) alle ore 20.45. È quanto comunicato da Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno.

Le corse aggiuntive

A partire dalle ore 22.30 saranno sei le corse supplementari, tre in direzione Salerno e tre in direzione Arechi, con fermate intermedie anche nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella. "Sarà ammesso a bordo - fa sapere Trenitalia - solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer e Protezione Aziendale, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza".