Salernitana, spuntano manifesti funebri sull'ex direttore Fabiani

Incredulità, questa mattina, a Salerno, nel giorno in cui Danilo Iervolino ufficializza l’acquisto della Salernitana. In molti quartieri, infatti, sono comparsi dei macabri manifesti funebri aventi ad oggetto l’ex direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani. “Non è più il direttore generale della Salernitana” ,“Ne danno il felice annuncio i tifosi liberi e non collusi della Salernitana. I festeggiamenti inizieranno giovedì 13 gennaio 2022” si legge sui manifesti, che stanno facendo anche il giro dei social. In tanti, in queste ore, stanno condannando il gesto, altri invece parlano di iniziativa ironica.