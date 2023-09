Tifoseria granata a lutto per la scomparsa di Mario Delle Serre

Lutto nella tifoseria della Salernitana per la prematura scomparsa di Mario Delle Serre. Mario era un grande tifoso della squadra granata, che, quando poteva, seguiva sempre con passione ed orgoglio. A comunicare la notizia del suo decesso è il gruppo Facebook Educazione East: “Un messaggio. All’improvviso. Un manrovescio in pieno volto. Ci saluta Mario delle Serre. Un tifoso della Salernitana: così come amava definirsi. Che la terra ti sia lieve”. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, sui canali social per porgergli l’estremo saluto.