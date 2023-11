Derby Salernitana-Napoli, parla il Questore: "Clima sereno, tifosi responsabili"

Dopo il derby Salernitana-Napoli, andato in scena oggi allo stadio Arechi senza alcun tipo di problema tra le tifoserie, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio commenta: “I servizi si sono svolti con il massimo impegno dei 380 uomini delle forze dell’ordine impiegati. I tifosi di entrambe le squadre hanno dimostrato senso di responsabilità rispondendo in pieno all’appello che ho fatto alla sportività. Grande contributo a creare il giusto clima di serenità la presenza di entrambi i presidenti delle due squadre. L’atteggiamento visto stasera è il segnale che fa sperare nelle prossime partite a porte aperte nel segno della sana cultura sportiva e di sana rivalità. Per il lancio dei fumogeni la polizia scientifica è già all’opera per l’individuazione dei responsabili”.