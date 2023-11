Derby Salernitana-Napoli, varato il dispositivo di traffico: ecco i divieti

In vista del derby Salernitana-Napoli, in programma per domani (sabato 4 novembre) alle ore 15 presso lo stadio Arechi, il Settore Mobilità del Comune di Salerno ha varato il dispositivo di traffico che dispone – su richiesta della Questura – la chiusura di alcune strade per motivi di ordine pubblico.

Il dispositivo di traffico