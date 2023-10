Salernitana-Napoli, vertice per la sicurezza in Prefettura: i provvedimenti e l'invito alle tifoserie

Riflettori puntati sulla partita Salernitana-Napoli che si disputerà il prossimo sabato, 4 novembre. Stamattina, infatti, presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una riunione per fare il punto della situazione: confermata la massima attenzione nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della gara, per la quale sarà organizzato un articolato e puntuale dispositivo di sicurezza predisposto e coordinato dalla Questura di Salerno.

Le decisioni

Durante la riunione si è anche convenuto di integrare il provvedimento adottato dal Prefetto di Salerno il 27 ottobre, nella parte in cui si dispone “la vendita dei biglietti del settore ospiti esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”, prevedendo la vendita dei biglietti anche ai residenti in provincia di Salerno fidelizzati della squadra “S.S.C. Napoli”. Il Prefetto Esposito, al termine dell’incontro, ha ringraziato le forze di polizia per l’impegno volto a garantire che la partita si svolga in una cornice di sicurezza e, nel contempo, ha rivolto ai tifosi di entrambe le squadre un invito affinché possa essere una bella giornata di sport in un clima sereno.