Salernitana e Napoli: sospese le corse della metropolitana, ecco quando

In vista della partita di domenica 31 ottobre, tra Salernitana e Napoli, la Questura ha disposto la sospensione del servizio metropolitano cittadino tra le stazioni di Arbostella e Arechi, con quest’ultima che resterà chiusa dalle ore 15 alle ore 22. La scelta è stata fatta per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

I dettagli

Prima della chiusura, l’ultimo treno da Salerno verso l'Arechi che avrà tragitto completo e regolare partirà alle 14:05 per arrivare alle 14:24. Il percorso inverso ha l'ultima corsa in programma alle 14:35 con arrivo a Salerno alle 14:56. Dopo la riapertura, il primo treno utile da Arechi verso Salerno partirà alle 22:35 e alle 22:05 per il percorso inverso.