Salernitana-Roma: stop ai biglietti per i tifosi giallorossi, ecco le tariffe per i granata

Ora è ufficiale. In occasione della partita di calcio Salernitana-Roma che sarà disputata il prossimo 29 gennaio presso lo stadio “Arechi” di Salerno, il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato un provvedimento con cui si dispone “il divieto di vendita dei biglietti

ai residenti nella provincia di Roma”. Lo comunica, in una nota ufficiale, la Prefettura.

Le tariffe per i granata

Intanto, l’U.S. Salernitana 1919 fa sapere che, a partire dalle ore 15 di domani (martedì 23 dicembre) saranno in vendita libera i tagliandi per la partita in programma lunedì 29 gennaio alle ore 20:45. La vendita dei tagliandi nei settori locali è vietata ai residenti della provincia di Roma. La vendita del settore ospiti al momento è sospesa, in attesa di indicazioni dall’Autorità competente. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore per chi acquista il singolo tagliando d’accesso.

Costo tagliandi: curva Sud 25 euro, Distinti 45 prezzo intero (25 over 65 e donne, 15 per gli Unsder 14), tribuna azzurra 52 (ridotti 27 e 20), tribuna verde 68 (ridotti 34 e 27) tribuna rossa 94 euro (ridotti 47 e 40).