Nuove corse della Metro in occasione di Salernitana-Roma: ecco gli orari

Il Comune di Salerno ha comunicato che Trenitalia, su disposizione della Regione Campania arrivata a seguito dell'istanza avanzata dal Comune stesso, ha disposto il prolungamento dell'orario di servizio della Metropolitana di Salerno in occasione della gara Salernitana-Roma.

Corse aggiuntive

Domenica, al termine della partita, i tifosi potranno dunque utilizzare il servizio ferroviario per far rientro a casa. Queste le nuove corse partiranno da Salerno in direzione Arechi alle 22.31, 23.09 e 23.36, mentre dallo Stadio Arechi in direzione Salerno partiranno alle 23.10, 23.33 ed a mezzanotte. I treni fermeranno ad Arbostella, Mercatello, Pastena, Torrione e Salerno.